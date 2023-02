Rod Stewart foi ao hospital e pagou toda as ressonâncias magnéticas realizadas pelos utentes nesse dia

Rod Stewart visitou o hospital Princess Alexandr, em Harlow, Essex (Inglaterra), na passada sexta-feira, pagando do seu próprio bolso os exames de ressonância magnética marcados pelos utentes nesse dia.

O músico cumpriu, assim, uma promessa feita há algumas semanas, quando se queixou do estado do Serviço Nacional de Saúde britânico. “Há pessoas a morrer porque não conseguem fazer exames. Não quero publicidade, quero fazer algo bom”, disse então, citado pelo “NME”.

De acordo com a diretora de operações do hospital, Stephanie Lawton, o gesto de Rod Stewart permitiu cortar em 10% a lista de espera nesse hospital dos utentes que marcaram uma ressonância magnética no SNS.

O músico pretende repetir o gesto noutras cidades britânicas, e mostrou-se solidário para com os enfermeiros do país, em greve pelo aumento dos salários. “Há dois anos andávamos a bater-lhes palmas. Agora…”, desabafou.