A Netflix vai baixar os preços em mercados mais pequenos para atrair assinantes

A Netflix irá baixar os preços em mercados mais pequenos, de forma a aumentar o número de assinantes.

Segundo a Associated Press, países como o Iémen, Jordânia, Líbia, Irão, Croácia, Eslovénia ou Bulgária poderão vir a ter preços mais reduzidos nas subscrições da Netflix. Dependendo do mercado, os preços poderão baixar entre 20% a 60%.

A inflação e o aumento de competitividade no mercado do streaming levaram a Netflix a reduzir custos. Recentemente, a plataforma impediu os seus subscritores de partilharem as suas contas em mais do que uma casa.

A Netflix estará também a planear um plano de preços reduzidos, mas com anúncios, intitulado “Netflix Basic with Ads”.