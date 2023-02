Selena Gomez sai das redes sociais depois de alegado bullying de Hailey Bieber: “Estou demasiado velha para isto”

Selena Gomez anunciou uma pausa das redes sociais, pouco depois de se ter tornado na mulher mais seguida no Instagram.

No TikTok, a cantora e atriz partilhou um vídeo no qual diz que irá abandonar as redes durante algum tempo. “Isto é parvo. Tenho 30 anos, estou demasiado velha para isto”, afirmou. “Mas adoro-vos, e vejo-vos mais cedo ou mais tarde”.

O abandono é motivado por rumores de que Selena Gomez teria tido uma discussão com Kylie Jenner, outrora a mulher mais seguida, e com Hailey Bieber, esposa de Justin, seu ex-namorado. Veja o vídeo: