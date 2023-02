Festival da Canção começa este sábado: todas as canções da primeira semifinal e as novas regras

A primeira semifinal do Festival da Canção 2023 decorre este sábado, 25 de fevereiro, nos estúdios da RTP, em Lisboa, e serão dez as canções a concorrer ao apuramento para a final, que se realiza a 11 de março - a segunda semifinal está marcada para 4 de março.

Entre os participantes nesta primeira etapa, apresentada por José Carlos Malato, Tânia Ribas de Oliveira e Inês Lopes Gonçalves, estão artistas como Cláudia Pascoal, Mimicat, You Can't Win, Charlie Brown ou April Ivy. A ordem das atuações, bem como as respetivas canções, pode ser consultada no final desta página. Para participar na votação BLITZ sobre “quem vai passar à final” basta seguir este link.

As regras mudaram este ano e já não serão apenas dez as canções finalistas: das 20 canções a concurso nas duas semifinais, doze (seis na primeira e seis na segunda) serão apuradas para a grande final.

Tal como em anos anteriores, haverá em cada uma das semifinais uma primeira votação realizada por televoto e por um júri constituído por personalidades ligadas à música, ao espetáculo e aos media - numa ponderação de 50/50 - da qual sairão cinco canções. A sexta será repescada por novo voto do público.

O vencedor da final de 11 de março representará Portugal na Eurovisão, que este ano se realiza na cidade inglesa de Liverpool entre 9 e 13 de maio. A canção portuguesa participará na primeira semifinal, sendo já conhecidos os países concorrentes que irá defrontar.

1. ‘Too Much Sauce’ de MoYah

2. ‘Sonhos de Liberdade’ de Bolha

3. ‘Modo Voo’ de April Ivy

4. ‘Encruzilhada’ de Churky

5. ‘Nasci Maria’ de Cláudia Pascoal

6. ‘Viver’ de SAL

7. ‘Ai Coração’ de Mimicat

8. ‘Contraste Mudo’ de You Can't Win, Charlie Brown

9. ‘Endless World’ de Neon Soho

10. ‘Sapatos de Cimento’ de Esse Povo