Wet Bed Gang: “Estamos na praia e recebemos uma chamada: ‘estejam aqui daqui a 2 horas.’ De repente, vemo-nos no palco grande do Sudoeste”

Com espetáculos em Lisboa, a 25 de fevereiro, e no Porto, a 4 de março, o percurso dos Wet Bed Gang tem passado, até agora, por numerosos concertos, frequentemente em grandes festivais. Nesse aspeto, o MEO Sudoeste assume grande importância na sua carreira, como explicou Gson, um dos membros da banda, no podcast Posto Emissor.

“Temos histórias estranhas, no bom sentido, no Sudoeste”, lembra o rapper e cantor, contando um curioso episódio ocorrido aquando da primeira ida ao festival. “No segundo ano estamos na praia e recebemos uma chamada: ‘estejam aqui daqui a 2 horas.’ De repente, estamos no palco principal do Sudoeste. E por causa desses dois anos bonitos, o senhor Montez fez-nos o convite: ‘agora venham cá a sério.”

Ouça a resposta completa a partir dos 8 minutos e 14 segundos: