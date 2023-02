Rihanna vai atuar nos Óscares

Acaba de ser anunciada a primeira atuação musical da cerimónia deste ano dos Óscares. Rihanna, que recentemente voltou aos palcos para atuar no intervalo da Super Bowl, está confirmada na gala, que acontece em Hollywood, nos Estados Unidos, a 12 de março.

Na noite dos Óscares, que será apresentada por Jimmy Kimmel, Rihanna irá interpretar ‘Lift Me Up’, a sua canção incluída na banda-sonora do filme “Black Panther: Wakanda Para Sempre”. O tema está nomeado para Melhor Canção Original, a par de ‘Hold My Hand’, de Lady Gaga, e ‘This Is A Life’, de David Byrne e Mitski, entre outras.

‘Lift Me Up’ é uma das canções de Rihanna na banda-sonora do filme de Marvel ('Born Again' é a segunda). Nenhuma delas foi apresentada ao vivo na Super Bowl.