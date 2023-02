Homem que matou o rapper Nipsey Hussle condenado a 60 anos de prisão

O homem que assassinou o rapper Nipsey Hussle com dez tiros à queima-roupa foi condenado a 60 anos de prisão.

Eric Ronald Holder Jr. conheceu o veredito esta quarta-feira, após quase um ano de julgamento. Foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio, 25 anos de prisão por uso ilegal de arma e 10 anos de prisão por agressão com arma de fogo.

Segundo a “Associated Press”, o juiz encarregue do caso, H. Clay Jacke II, afirmou estar “ciente do estado de saúde mental” de Holder Jr. e “do drama sentido pelas vítimas e respetivas famílias”. “Creio que esta sentença equilibra as duas coisas”, acrescentou.

Nipsey Hussle foi assassinado a 31 de março de 2019, quando se encontrava à porta da sua loja em Los Angeles. Tinha 33 anos.