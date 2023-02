Wet Bed Gang: “Agora há mais meritocracia. Dantes a nossa banda não poderia existir”

Com disco novo, “Gorilleyez”, já nas lojas, os Wet Bed Gang preparam-se para apresentá-lo em Lisboa, a 25 de fevereiro, e no Porto, a 4 de março. No Posto Emissor, podcast da BLITZ, Gson, um dos membros da banda, congratulou-se com o sucesso do grupo e defendeu que o mesmo não seria possível há alguns anos.

“Há mais meritocracia, porque a internet permitiu isso. É o povo que escolhe”, acredita o rapper e cantor. “Dantes, Wet Bed Gang não poderia existir. É uma banda de agora, porque existe esta liberdade de não dependermos de agências e de alguém que escolhe quem toca e quem não toca.”

