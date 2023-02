Rolling Stones e Beatles juntos em estúdio

Os Rolling Stones terão gravado música nova com Paul McCartney, de acordo com a revista “Variety”.

McCartney terá gravado linhas de baixo com os Stones, que deverão figurar no próximo álbum do grupo. Não será o único ex-Beatle a colaborar com os Stones: o baterista Ringo Starr também terá passado pelo estúdio.

O disco, ainda sem título ou data de lançamento anunciados, é produzido por Andrew Watt e sucede a “Blue & Lonesome”, álbum de versões que editaram em 2016. O último disco de originais dos Rolling Stones, “A Bigger Bang”, saiu em 2005.

Não é a primeira vez que membros dos Beatles colaboram com os Rolling Stones. Em 1963, Paul McCartney e John Lennon gravaram vozes no single ‘We Love You’. Em 1970, o saxofonista Brian Jones participou nas gravações de ‘You Know My Name (Look Up The Number)’, lado B dos Beatles.