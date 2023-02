Guns N’ Roses anunciam nova digressão mundial: há dois concertos em Espanha e nenhum em Portugal

Os Guns N' Roses anunciaram esta semana uma nova digressão mundial, que não passará por Portugal.

O grupo irá atuar em Madrid (Espanha) a 9 de junho, seguindo depois para Vigo, ainda no país vizinho (a apenas 30 quilómetros da fronteira portuguesa), a 12 do mesmo mês. A etapa europeia irá arrancar em Telavive, Israel, a 5 de junho. Na rota dos Guns N' Roses estarão ainda países como a Dinamarca, França, Alemanha, Reino Unido e Grécia. Especula-se que a banda possa ainda vir a anunciar um concerto no festival de Glastonbury, no Reino Unido, que se realiza de 21 a 25 de junho.

Recorde-se que os Guns N' Roses atuaram em Portugal em 2022, no Passeio Marítimo de Algés. Há muito que se encontram a trabalhar num novo álbum, que será o primeiro desde que Axl Rose, Slash e Duff McKagan se reuniram.

Veja todas as datas na Europa dos Guns N' Roses:

Junho

05 – Telavive @ Park Hayarkon

09 – Madrid @ Civitas Metropolitan

12 – Vigo @ Estadio Abanca Balaídos

15 – Dessel @ Grasspop Metal Meeting

17 – Copenhaga @ Copenhell

21 – Oslo @ Tons of Rock

27 – Glasgow @ Bellahouston Park

30 – Londres @ BST Hyde Park



Julho

03 – Frankfurt @ Deutsch Bank Park

05 – Berna @ BERNEXPO

08 – Roma @ Circo Massimo

11 – Landgraaf @ Megaland

13 – Paris @ La Defense

16 – Bucareste @ National Arena

19 – Budapeste @ Puskás Arena

22 – Atenas @ Estádio Olímpico