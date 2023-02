Wet Bed Gang: “No nosso bairro, os miúdos já não querem ser bandidos. Hoje em dia, as referências são musicais”

Os Wet Bed Gang são os convidados mais recentes do podcast Posto Emissor.

Com concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de fevereiro, e na Super Bock Arena, no Porto, a 4 de março, os autores de “Gorilleyes”, álbum a editar no próximo dia 25, acreditam que são uma referência positiva para os jovens do seu bairro.

“Hoje em dia as referências são musicais”, diz Gson, membro do grupo. “Os miúdos já não querem ser bandidos. Não gosto de lhes chamar bandidos, porque é pejorativo para quem não teve muita escolha. Mas hoje as referências são o Ivan Cavaleiro, que é jogador de futebol, Wet Bed Gang, Nenny…”

Ouça a resposta completa a partir dos 3 minutos e 50 segundos.