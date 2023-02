Morreu aos 28 anos o ator Jansen Panettiere, irmão de Hayden Panettiere

Morreu o ator Jansen Panettiere, aos 28 anos.

Segundo o “TMZ”, Jansen faleceu no fim de semana em Nova Iorque, não tendo sido reveladas as causas do óbito. Era o irmão mais novo da também atriz Hayden Panettiere.

Ao longo da sua carreira, trabalhou em programas infantis como “As Pistas da Blue” ou “The X's”, trabalhando com a irmã em “Civil a Bordo” e “Corrida (A)rriscada”.