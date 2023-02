"Morangos com Açúcar, Avril e Britney": festas Revenge of the 2000 chegam a Guimarães e Santarém

A mais recente edição das festas nostálgicas “Revenge of…”, desta feita dedicada aos anos 2000, chega a Guimarães no próximo dia 4 de março e a Santarém a 29 de abril.

A “homenagem aos anos 00” contará com atuações de Mundo Secreto, Maze & Ace (com o êxito ‘Brilhantes Diamantes’), TT e Luke D’Eça, dos 4 Taste, e nela se promete “recordar os tempos em que passávamos horas a ver MTV, Morangos com Açúcar e a ouvir as músicas nostálgicas da Avril [Lavigne] e da Britney [Spears].”



No espetáculo, haverá ainda lugar para uma atuação da banda interativa The Seems e outras iniciativas, de forma a evocar “todas as memórias incríveis que os millenials viveram”.

Os bilhetes já estão à venda, a partir de 25 euros.