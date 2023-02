Wet Bed Gang: “Continuamos a ser ‘os pretos do bairro’, mas de maneira emancipada. O bairro é a nova elite”

Gson, membro do grupo de hip-hop Wet Bed Gang, é o convidado desta semana do Posto Emissor. O artista falou do trajeto do coletivo, que a 21 de fevereiro lança um novo álbum, “Gorilleyez”, que apresentará ao vivo no Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de fevereiro, e na Super Bock Arena, no Porto, a 4 de março.

Sobre o conceito do novo álbum, elabora: “Somos ‘os pretos do bairro’, mas de maneira elitizada. Sinto que o bairro é a nova elite e que muitas vertentes da pop agora vivem da cultura hip-hop”, argumenta o cantor e rapper. “Somos ‘os pretos do bairro’, sim, mas emancipados e com orgulho de sabermos que estamos a transformar isso numa cena fixe.”

Ouça a resposta completa pelos 32m 55s.