Um bar em honra dos Joy Division está a dividir os fãs

Foi inaugurado um novo bar em Manchester, no Reino Unido, que presta homenagem aos Joy Division, ‘filhos’ da região, e à cultura musical da cidade. Chama-se “Disorder” e não é consensual.

O bar abriu esta sexta-feira, com DJ sets de Bez e Rowetta (Happy Mondays) e conta com um mural de tributo a Ian Curtis. É descrito pelos seus donos como “uma carta de amor à música de Manchester”.

Porém, nem todos estão satisfeitos. O escritor Nooruddean Choudry, que vive na zona, escreveu no Twitter que Manchester “precisa de parar de venerar o seu passado cultural”. Citado pelo “NME”, afirma: “Isso é a antítese do espírito que todas estas bandas partilharam. Eram jovens e entusiasmantes e diferentes, e não olhavam para trás”, acrescentou.

Em resposta à publicação de Choudry, as opiniões dividem-se: para uns, os donos do bar estão a tentar agradar “a pais carecas de classe média, em vez dos jovens”; outros valorizam o investimento numa altura em que a economia britânica está em queda.

Os Joy Division, formados em 1976 em Salford (Manchester) a partir das cinzas dos Warsaw, são comummente consideradas uma referência do pós-punk britânico e uma das mais influentes bandas nascidas no Reino Unido nos últimos 50 anos. Terminaram em 1980 após a trágica morte do vocalista, Ian Curtis.

