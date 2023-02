Pixies em entrevista: “O nosso primeiro concerto em Portugal está-me cravado na mente. Foi algo como nunca tinha visto”

Os Pixies preparam-se para assinar a 12ª apresentação em Portugal: Black Francis, Paz Lenchantin, Joey Santiago e David Lovering sobem ao palco montado no Campo Pequeno, em Lisboa, a 13 de março próximo, menos de um ano após passagem pelo Festival Paredes de Coura. A estreia da banda no nosso país, no entanto, remonta a 1991, ano em que quase deitaram os Coliseus de Lisboa e Porto abaixo, com atuações que marcaram uma geração de fãs nacionais. Francis e companhia só voltariam ao nosso país em 2004, quando os Pixies regressaram ao ativo após uma década de interregno: foi nesse ano que integraram o cartaz do Super Bock Super Rock. E desde então ficaram ‘cá da casa’.

