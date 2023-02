Todos os concertos marcados para 2023 em Portugal

COURAGE CLUB

Guimarães

17 e 18 de fevereiro



17 de fevereiro: Dino D'Santiago, Mallu Magalhães, Madmadmad, Kamma & Masalo, Jepards, Filipe Karlsson, Nuno Lopes, Ray

18 de fevereiro: Interpol, Wu-Lu, David Bruno, Anna Prior, Glockenwise, Unsafe Space Garden, Gobi Bear, A Garota Não, Tyroliro, Xinobi



BULLET FOR MY VALENTINE

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa,18 de fevereiro

LUÍSA SOBRAL

Casa da Música, Porto, 18 de fevereiro

Teatro Tivoli, Lisboa, 25 de fevereiro



CARMEN SOUZA

18 de fevereiro - Fórum Municipal Luísa Todi, Setúbal

31 de março - Museu do Oriente, Lisboa

20 de abril - Festival de Jazz de Ovar

05 de maio - A anunciar, Aveiro

30 de junho - Festival Mea Jazz & Blues, Mealhada



WILL SAMSOM

Teatro Bocage, Lisboa, 19 de fevereiro

PAULINO VIEIRA

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 20 de fevereiro



B FACHADA

Musicbox, Lisboa, 24 e 25 de fevereiro

Plano B, Porto, 3 e 4 de março

Salão Brazil, Coimbra, 23 de março



D'ALVA

Mouco, Porto, 24 de fevereiro



WET BED GANG

Campo Pequeno, Lisboa, 25 de fevereiro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 4 de março



VILLE VALO

Capitólio, Lisboa, 26 de fevereiro

Hard Club, Porto, 27 de fevereiro



AND ALSO THE TREES

Hard Club, Porto, 3 de março

RCA, Lisboa, 4 de março



XUTOS & PONTAPÉS

("Circo de Feras")

4 de março - Coliseu do Porto

11 de março - Coliseu de Elvas

24 e 25 de março - Teatro Tivoli, Lisboa

5 e 6 de abril - Convento de São Francisco, Coimbra

7 e 8 de abril - Teatro das Figuras, Faro



MÃO VERDE

Teatro Tivoli, Lisboa, 5 de março

JORGE ARAGÃO

Capitólio, Lisboa, 9 de março

Hard Club, Porto, 11 de março

Altice Fórum, Braga, 19 de março

BÁRBARA TINOCO

Campo Pequeno, 11 de março de 2023

Pavilhão Rosa Mota, 25 e 26 de março de 2023



T-REX

Coliseu do Porto, 11 de março



PIXIES

Campo Pequeno, Lisboa, 13 de março



SAMUEL ÚRIA

Tivoli, Lisboa, 16 de março

Casa da Música, Porto 21 de março



ROGER WATERS

Altice Arena, Lisboa, 17 e 18 de março



FESTIVAL LUX INTERIOR

Convento de São Francisco, Coimbra

17 de março: Clã + Eigreen + Duques do Precariado

18 de março: Paul Oak + Sensible Soccers + John Mercy (A Jigsaw)

19 de março: Club Makumba + Ray + Peter Suede



ANA MOURA

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 18 de março

Coliseu de Lisboa, 19 de março



SHAME

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 18 de março



JAMIE CULLUM

Campo Pequeno, Lisboa, 23 de março

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 24 de março



STEVE VAI

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 24 de março

Casa da Música, Porto, 26 de março



OWEN PALLETT & THE HIDDEN CAMERAS

Gnration, Braga, 24 de março

Teatro Viriato, Viseu, 25 de março

Tremor Fest, Açores, 28 e 29 de março

Culturgest, Lisboa, 30 de março

Auditório de Espinho, 31 de março



ELIDA ALMEIDA

Capitólio, Lisboa, 25 de março

PRODÍGIO

Hard Club, Porto, 25 de março

Capitólio, Lisboa, 1 de abril



ROBBIE WILLIAMS

Altice Arena, Lisboa, 27 de março



TREMOR

São Miguel, Açores

De 28 de março a 1 de abril

Confirmados:



Angel Bat Dawid

Bia Maria

Ella Minus

Fado Bicha

Flipping Candy

Vaiapraia

III Considered



THE LAST INTERNATIONALE

Hard Club, Porto, 30 de março

Salão Brazil, Coimbra, 31 de março



MATT ELLIOTT

Salão Brazil, Coimbra, 30 de março

Cinema Charlot, Setúbal, 31 de março

Mou.Co, Porto, 1 de abril



FESTIVAL SÓNAR

Lisboa, 31 de março, 1 e 2 de abril



sexta-feira, 31 de março

Sónar à Noite | 22h às 6h

Amulador (PT) | Anfisa Letyago (IT) | Catarina Silva (PT) | I Hate Models - Sónar exclusive AV show (FR) | James Holden live (UK) | KiNK live (BG) | Max Cooper live AV (UK) | Or:la (IE) | Reinier Zonneveld live (NL) | Skream b2b Mala (UK) | Sofia Kourtesis (PE) | VTSS (PL)

sábado 1 de abril

Sónar de Dia | 14h às 22h

Ana Pacheco (PT) | Colin Benders live (NL) | Folamour A/V show (FR) | Francisca Urbano (PT) | Funkamente (PT) | Major League DJZ (ZA) | Mingote (PT) | Mochakk (BR) | DJ Nigga Fox live (PT) | Nuno Di Rosso (PT) | Peggy Gou (KR) | Serginho b2b Zé Salvador (PT) | SHERELLE x Kode9 (UK) | VIL (PT)

Sónar à Noite | 22h às 6h

999999999 live (IT) | Acid Pauli (DE) | Astra Club (DJ Tennis b2b Carlita) (IT/TR) | Diana Oliveira (PT) | DJ Mell G (DE) | Enrico Sangiuliano (IT) | Héctor Oaks live (ES) | John Woods (PT) | Madd Rod (PT) | Patrick Mason (DE) | Throes + The Shine (PT) | WhoMadeWho live (DK)

domingo, 2 de abril

Sónar de Dia | 14h às 2h

Amelie Lens (BE) | Bawrut (IT) | Bernardo + Johan (PT) | Chet Faker DJ set (AU) | Cinthie live (DE) | Cormac b2b fka.m4a (UK) | Cruz (PT) | King Kami (BR) | Lady Shaka (NZ) | Luisa (PT) | Mvria (PT) | Rui Vargas b2b Gusta-vo (PT) | Sensible Soccers (PT) | Shaka Lion (PT) | Telma (PT) | Violet b2b Photonz (PT) | Yen Sung (PT)



dEUS

Coliseu de Lisboa, 2 de abril



CÉSAR MOURÃO

Sagres Campo Pequeno, 15 de abril

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 28 de abril



JORGE CRUZ

Casa da Música, Porto, 13 de abril

Teatro Maria Matos, Lisboa, 19 de abril



BILL CALLAHAN

Teatro Tivoli, Lisboa, 14 de abril

Theatro Circo de Braga, 15 de abril



PEDRO SAMPAIO

Altice Arena, Lisboa, 14 de abril

Altice Forum Braga, 16 de abril

CALUM SCOTT

Hard Club, Porto, 20 de abril

Capitólio, Lisboa, 21 e 22 de abril



BANDUA

Lux, Lisboa, 20 de abril

THE MISSION

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 27 de abril

Hard Club, Porto, 28 e 29 de abril



BIG THIEF

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 29 de abril



ALDINA DUARTE

CCB, Lisboa, 29 de abril



D'ZRT

Altice Arena, Lisboa, 29 e 30 de abril

Pavilhão Multiusos de Guimarães, 6 e 7 de maio

Pavilhão Rosa Mota/Super Bock Arena, Porto, 19 de maio

Parque de Santa Catarina, Funchal, Madeira, 3 de junho



TÓ TRIPS

Casa da Música, Porto, 7 de maio



EMICIDA

(convidado: Dino D'Santiago)

Coliseu de Lisboa, 11 de maio

Coliseu do Porto, 13 de maio



THE LAST INTERNATIONALE

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 14 de maio



EXCESSO

Altice Arena, Lisboa, 19 de maio



RUI VELOSO

Centro Cultural de Viana do Castelo, 19 de maio



CLÁUDIA PASCOAL

Teatro Maria Matos, Lisboa, 24 de maio

Hard Club, Porto, 2 de junho

ADRIANA CALCANHOTTO

Convento São Francisco, Coimbra, 24 de maio

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 26 de maio

Cine-Teatro de Estarreja, 27 de maio

Teatro Micaelense, Ponta Delgada, 29 de maio

Casa da Música, Porto, 31 de maio

Teatro das Figuras, Faro, 23 de junho



CHICO BUARQUE

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 26 e 27 de maio

Campo Pequeno, Lisboa, 1, 2 e 3 de junho



NORTH MUSIC FESTIVAL

Alfândega do Porto, 26, 27 e 28 de maio

Confirmados:



27 de maio: Ana Castela e Gustavo Mioto

28 de maio: Robbie Williams

MARTINHO DA VILA

Coliseu, Porto, 26 de maio

Coliseu, Lisboa, 27 de maio

EZRA FURMAN

Hard Club, Porto, 5 de junho

Capitólio, Lisboa, 6 de junho



YES

Campo Pequeno, Lisboa, 7 de maio

COLDPLAY

Estádio Cidade de Coimbra, 17, 18, 20 e 21 de maio



THE WEEKND

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 6 de junho



PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto, de 7 a 10 de junho



7 de junho

Kendrick Lamar

Baby Keem

FKA Twigs

Beatriz Pessoa

Georgia

Holly Humbertsone

The Comet Is Coming



8 de junho

Rosalía

Bad Religion

Fred Again

Maggie Rogers

Mora

The Mars Volta

VTSS B2B LSDXOXO

Alvvays

Arlo Parks

Built to Spill

Fumo Ninja

Gaz Coombes

Gazzi

Gilla Band

Israel Fernández y Diego Del Morad

Japanese Breakfast

Jockstrap

Margarida Campelo

Shellac

Texi Latex

The Beths

The Murder Capital

UNIQU3



9 de junho

Pet Shop Boys

Central Cee

Darkside

My Morning Jacket

NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge)

Jayda G

Le Tigre

Rema

Self Esteem

St. Vincent

Tokischa

Blondshell

Deixem o Pimba em Paz

Floweroflove

King Kami

Marcelus Pittman

Meta

Núria Graham

Shannen SP B2B Joe Cotch

Surf Curse

Terno Rei

Wednesday



10 de junho

Blur

Halsey

Bleachers

Daphni

Drain Gang

Pusha T

Sparks

Yves Tumor

Chima Hiro

Isa Leen

Isabella Lovestory

Julia Holter

Karate

Nation of Language

Nick Léon

Off!

Pup

Quadra

Unsafe Space Garden

Unwound

Verraco

Yard Act

Wolf Manhattan



MAROON 5

Passeio Marítimo de Algés, 13 de junho

MÖTLEY CRÜE E DEF LEPPARD

Passeio Marítimo de Algés, 23 de junho



RAMMSTEIN

Estádio da Luz, Lisboa, 26 de junho



MARIA BETHÂNIA

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 28 de junho



FESTIVAL EVIL LIVE

Altice Arena, Lisboa

28 e 29 de junho



28 de junho

Pantera

Alter Bridge

Vended

29 de junho

Slipknot

Meshuggah

Fever 333

Nothing More



FESTIVAL LISB-ON JARDIM SONORO

Jardim Keil do Amaral, Monsanto, Lisboa

De 30 de junho a 2 de julho



Confirmados:



Jungle, em formato DJ set

Quantic

DJ Nobu

Freddie Gibbs

Bem Bohmer

Donato Dozzy



SUMOL SUMMER FEST

Parque de Campismo do Inatel, junto à Praia de São João

30 de junho e 1 de julho

Confirmados:

Popcaan

Matuê

ProfJam

Bárbara Bandeira

Mishlawi

Children of Zeus



JARDINS DO MARQUÊS - OEIRAS VALLEY

Jardins do Marquês, Oeiras

29 de junho: António Zambujo, Camané e Ricardo Ribeiro cantam Brasil

1 de julho: Maria Bethânia

5 de julho: Joss Stone



ROLLING LOUD

Praia da Rocha, Portimão, Algarve

De 5 a 7 de julho

Confirmado: Travis Scott (5 de julho), Playboi Carti (6 de julho) e Meek Mill ( de julho); Central Cee, D-Block Europe, Gucci Mane, Joey Bada$$, Kodak Black, Lil Uzi Vert e Wet Bed Gang e T-Rex, entre outros



KEVIN MORBY

Lisboa ao Vivo, 5 de julho

Hard Club, 6 de julho



NOS ALIVE

Passeio Marítimo de Algés, de 6 a 8 de julho



6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier

Xinobi



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Idles

Linda Martini

Lil Nas X



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Girl In Red



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith

Machine Gun Kelly



Palco Heineken



Angel Olsen

Rina Sawayama

Tash Sultana

Branko



COOL JAZZ

Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Lionel Richie, 8 de julho

Kings of Convenience: 19 de julho

Snarky Puppy: 20 de julho

Van Morrison: 22 de julho

Ben Harper: 26 de julho

Norah Jones: 29 de julho



SUPER BOCK SUPER ROCK

Meco, de 13 a 15 de julho



13 de julho

Palco Super Bock

Franz Ferdinand

James Murphy (DJ Set)

Palco 2

Black Country, New Road

Father John Misty

14 de julho

Palco Super Bock

The 1975

Nile Rodgers com Chic

Wu-Tang Clan

Charlotte de Witte

Palco 2

Sampa The Great

15 de julho



Palco Super Bock



Steve Lacy

Ezra Collective



Palco LG by SBSR.FM

Tomás Wallenstein



Palco 2

L'Impératrice



MEO MARÉS VIVAS

Vila Nova de Gaia, de 14 a 16 de julho

14 de julho: Da Weasel

15 de julho: J Balvin

16 de julho: The Script, The Black Eyed Peas

HARRY STYLES

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 18 de julho



LUDOVICO EINAUDI

Coliseu de Lisboa, 21 de julho

Pavilhão Rosa Mota, 22 de julho



MEO SUDOESTE

Zambujeira do Mar, de 9 a 12 de agosto



Anunciados:



9 de agosto

David Guetta

Niall Horan

10 de agosto

Bizarrap

11 de agosto

Metro Boomin

L7nnon

Slow J