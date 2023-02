Selena Gomez reage às críticas ao seu peso: “Não sou modelo nem nunca serei”

Selena Gomez publicou, no TikTok, uma resposta às críticas que tem lido sobre o seu peso.

A cantora explicou que a medicação que toma para a lúpus pode fazer com que o seu peso aumente, por vezes. “E isso é normal”, garantiu.

“Só quero que as pessoas saibam que são bonitas e maravilhosas. Há dias em que nos sentimos no lixo, mas prefiro ser saudável e tomar conta de mim. A minha medicação é o que me ajuda nisso”.

“Não sou modelo, nunca serei. Acho-as incríveis, mas não sou”, rematou.

Veja o vídeo: