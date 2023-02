Lil Nas X no festival NOS Alive

O rapper norte-americano Lil Nas X vai estrear-se em Portugal no festival NOS Alive, anunciou esta sexta-feira a promotora Everything Is New. O artista sobe ao palco principal do evento a 7 de julho.

Nascido em 1999 no estado da Georgia, de seu verdadeiro nome Montero Lamar Hill, Lil Nas X tornou-se popular em 2019 graças ao tema country rap ‘Old Town Road’, com a participação de Billy Ray Cyrus. Quando se encontrava no primeiro lugar do top norte-americano de singles, o artista revelou a sua homossexualidade. Singles como ‘Panini’ e ‘Rodeo’ (com Cardi B e Nas) cimentaram o seu sucesso. O álbum de estreia, e único lançado até agora, saiu em setembro de 2021: “Montero” contou com ‘Montero (Call Me By Your Name)’, ‘Industry Baby’ (com Jack Harlow) e ‘That’s What I Want'. Os seus singles mais recentes são ‘Late to the Party’ e ‘Star Walking’, editados em 2022.

O NOS Alive tem lugar no Passeio Marítimo de Algés nos dias 6, 7 e 8 de julho. O cartaz anunciado até ao momento:

6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier

Xinobi



WTF Clubbing



Yaya Bey



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Lil Nas X

Idles

Linda Martini



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Girl In Red



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith

Machine Gun Kelly



Palco Heineken



Angel Olsen

Rina Sawayama

Tash Sultana

Branko



Os passes de 3 dias estão esgotados, à semelhança dos bilhetes para o dia 6 de julho. Há um passe de dois dias (7 e 8 de julho) ao preço de 148 euros, enquanto o bilhete diário para 7 e 8 de julho custa 74 euros.