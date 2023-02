Guitarrista nega ter tido um caso amoroso com Machine Gun Kelly

A guitarrista Sophie Lloyd negou ter tido um caso com Machine Gun Kelly, após terem corrido rumores nesse sentido.

Na sequência da separação entre Machine Gun Kelly e Megan Fox, houve quem ponderasse se Sophie, que acompanha o músico desde 2022, não teria sido o elemento que levou ao fim dessa relação.

“A Sophie Lloyd é uma artista profissional, cujo nome foi arrastado para os media com base em acusações sem sentido nas redes sociais”, afirmou a sua agência em comunicado. “Qualquer sugestão de que ela se tenha alguma vez comportado de forma pouco profissional é falsa. E é uma falta de respeito".

Recorde-se que Machine Gun Kelly e Megan Fox estão separados, após a atriz ter apagado todas as fotografias com o músico da sua conta pessoal no Instagram, e após ter citado um verso de “Lemonade”, álbum que Beyoncé gravou em 2016, onde esta revela ter sido traída por Jay-Z.

Machine Gun Kelly é um dos nomes presentes no cartaz do NOS Alive, atuando pela primeira vez em Portugal no dia 8 de julho.