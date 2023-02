Snoop Dogg coloca o catálogo musical da editora Death Row em exclusivo no TikTok

Snoop Dogg, detentor de todo o catálogo da editora Death Row, chegou a acordo com o TikTok para disponibilizá-lo através da plataforma SoundOn, detida por aquela rede social.

O catálogo da Death Row, que inclui discos de Snoop Dogg, Dr. Dre ou 2Pac, está agora disponível para streaming, de forma exclusiva, no SoundOn. Esta parceria representa o primeiro lançamento online da Death Row desde que a música da editora foi removida de todas as plataformas, no início de 2022.

“Não há um dia em que as pessoas não me peçam para voltar a colocar o catálogo online”, afirmou Snoop Dogg, em comunicado citado pela “Music Business Wordwide”. “Falei com o pessoal do TikTok, de forma a fazer história”. “O catálogo da Death Row voltará aos [restantes] serviços de streaming muito em breve”, acrescentou.

Lançada em março do ano passado, o SoundOn é uma plataforma independente de distribuição de música detida pelo TikTok. Distingue-se pelo facto de pagar 100% dos royalties obtidos aos artistas no primeiro ano em que a sua música é disponibilizada na plataforma.