Quem é a bailarina portuguesa de Rihanna

Além de Nuno Bettencourt, guitarrista de origem açoriana que habitualmente acompanha Rihanna em palco, houve outra presença na atuação de Rihanna no intervalo do Super Bowl.

Diana Matos, dançarina e coreógrafa portuguesa, integrou o grupo de bailarinos que acompanharam Rihanna na sua primeira atuação ao vivo em seis anos.

Anteriormente, a portuguesa dançara já com estrelas da pop como Katy Perry, Alicia Keys, Pharrell, Justin Timberlake, Jennifer Lopez e Shakira (na Super Bowl de 2020) e a própria Rihanna.

Nascida em Portugal há 35 anos, Diana Matos começou por estudar dança em Lisboa, antes de, com 24 anos, emigrar para Londres, onde um dos primeiros grandes trabalhos foi com Jessie J. Participou na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, em 2012, realizados em Londres, e dançou em programas como “X Factor” ou “Britain’s Got Talent”.

Ainda na década passada, ‘saltou’ para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde o primeiro trabalho que conseguiu foi acompanhar Nicki Minaj em digressão. Dançou, inclusive, para Minaj e Beyoncé num evento do Tidal, em 2015.

Em 2018 fez parte do desfile Savage X Fenty Vol. 3, da marca de Rihanna.

Em 2022 foi mãe, experiência que retratou num balanço do ano que fez no último dia de dezembro: