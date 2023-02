Playboi Carti preso por alegadas agressões à namorada, que se encontra grávida

O rapper Playboi Carti foi detido após ter alegadamente agredido a sua própria namorada, que se encontra grávida.

O “TMZ” obteve o relatório policial da detenção, onde é apontado que o casal terá tido uma discussão sobre um teste de paternidade.

O incidente ocorreu em dezembro, quando a mulher se encontrava grávida de 14 semanas. À polícia, declarou que Carti a agarrou pelo pescoço e a empurrou, tentando ainda sufocá-la e impedindo-a de chamar por ajuda.

Segundo o relatório, a mulher tinha lesões visíveis no pescoço, no peito e nas costas, à chegada das autoridades ao local. O advogado do rapper negou ao “TMZ” todas as acusações.

Playboi Carti é um dos cabeças de cartaz do festival Rolling Loud, que regressa a Portugal de 5 a 7 de julho.