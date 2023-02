Lula da Silva vem a Portugal entregar Prémio Camões a Chico Buarque

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, estará em Portugal no final de abril, para entregar o Prémio Camões a Chico Buarque.

A distinção tinha sido decidida em 2019, mas o então Presidente, Jair Bolsonaro, recusou-se a assinar o documento que validava a decisão do júri. Na altura, Chico Buarque comentou: “A não assinatura do Bolsonaro é para mim um segundo Prémio Camões.”

Lula da Silva virá a Lisboa numa visita oficial, a convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito das comemorações do 25 de Abril.

Quanto a Chico Buarque, dá uma série de concertos em Portugal na primavera. No Pavilhão Rosa Mota, no Porto, atua a 26 e 27 de maio, no Campo Pequeno, em Lisboa, a 1, 2 e 3 de junho. Todos os espetáculos estão há muito esgotados.

Nome maior da música brasileira, Chico Buarque tem também uma aclamada obra literária, sendo autor de romances como “Budapeste”, “Leite Derramado” ou “O Irmão Alemão”. O seu último livro, uma coleção de contos intitulada “Anos de Chumbo”, saiu em 2021.