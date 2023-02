Morrissey: “Promovem o ‘satanismo’ de Sam Smith mas não a minha honestidade”

Morrissey voltou a lamentar, através do seu website oficial, que a editora Capitol não tenha ainda lançado o seu novo álbum, “Bonfire of Teenagers”.

“Promovem o ‘satanismo’ de Sam Smith, mas não a minha honestidade”, escreveu. “Consideram que ‘Bonfire of Teenagers’ é uma ameaça e não o irão lançar, apesar de estarem contratualmente obrigados a tal”.

O músico referia-se à atuação de Sam Smith nos Prémios Grammy, criticada por grupos conservadores.

“Bonfire of Teenagers” tinha data de lançamento marcada para fevereiro mas, segundo Morrissey, a Capitol recusou lançá-lo. Em causa estarão as posições políticas do músico, que no passado demonstrou o seu apoio à extrema-direita, apesar de o ter negado entretanto.