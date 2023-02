Howard Stern acusa Rihanna de fazer playback na Super Bowl: “Nem sei por que se deu ao trabalho de aparecer”

O radialista Howard Stern acredita que Rihanna fez playback durante grande parte da sua atuação no intervalo da Super Bowl, no passado domingo. “Nem sei por que se deu ao trabalho de aparecer”, disse, no episódio desta segunda-feira do seu programa “The Howard Stern Show”.

“Posso estar enganado, mas, na minha opinião, 85% daquela performance foi em playback”, continuou o radialista, “acho que isso se percebe quando ela pousa o microfone nos joelhos e os lábios não se mexem e as outras vozes continuam”.

Recorde-se que Rihanna revelou estar grávida do segundo filho depois da atuação, durante a qual apresentou alguns dos seus maiores êxitos - casos de ‘Diamonds’, ‘Umbrella’, ‘Work’, ‘We Found Love’ ou ‘Bitch Better Have My Money’ - recorde aqui o espetáculo e veja as melhores imagens.