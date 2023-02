23 anos depois, os Megadeth irão dar um concerto com o guitarrista Marty Friedman

Os Megadeth confirmaram que irão dar um concerto com o guitarrista Marty Friedman, pela primeira vez em 23 anos.

O concerto terá lugar em Tóquio, no próximo dia 27 de fevereiro, e será também o primeiro da nova digressão mundial dos Megadeth. Friedman, que abandonou o grupo em 2000 por sentir que “não conseguia evoluir enquanto músico”, mora no Japão desde 2003, tendo-se entretanto tornado embaixador cultural do país.

Num comunicado publicado no website dos Megadeth, Dave Mustaine garante que ele e Marty se mantiveram “amigos ao longo destes 23 anos”. “Ouço a música dele todas as noites, e ainda é dos melhores guitarristas que já ouvi”, acrescentou.

A reunião entre os Megadeth e Marty já tinha sido apontada pelo próprio guitarrista, em janeiro. À revista japonesa “Burrn!”, o músico declarou que esta irá ser “uma noite mágica”.