O amor de Megan Fox e Machine Gun Kelly terá chegado ao fim: e não está a ser bonito de se ver

O rapper Machine Gun Kelly e a atriz Megan Foz estarão separados, após um ano de noivado.

Megan Fox começou por apagar todas as suas fotografias com Machine Gun Kelly do Instagram, antes de desativar a conta.

Numa das suas últimas publicações, a atriz citou um verso de “Lemonade”, álbum que Beyoncé gravou em 2016 e onde revela ter sido traída por Jay-Z. Começou a seguir o também rapper Eminem, que tem uma longa história de conflitos com Machine Gun Kelly.

O músico ainda não comentou publicamente o caso, e no seu Instagram ainda é possível ver fotografias de Machine Gun Kelly ao lado de Megan Fox. O casal tinha anunciado o seu noivado em janeiro de 2022.