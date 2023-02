Morreu Trugoy the Dove, dos De La Soul

Morreu Trugoy the Dove, cofundador do De La Soul, influente grupo de hip-hop norte-americano. Tinha 54 anos.

A causa da morte não foi revelada, refere o “Consequence of Sound”. Sabe-se que nos últimos anos sofria de problemas cardíacos e foi público que não acompanhou os restantes membros dos De La Soul, Posdnuos e Maseo, na homenagem ao 50º aniversário do hip-hop realizada na cerimónia dos prémios Grammy, no último fim de semana.

De seu verdadeiro nome David Jude Jolicoeu, o artista esteve na formação dos De La Soul, em 1988, com os amigos Vincent Mason (Maseo) e Kelvin Mercer (Posdnuos).

Com uma carreira de 35 anos, o grupo tem no primeiro álbum, “3 Feet High and Rising”, um dos discos mais emblemáticos do hip-hop, nomeadamente pelo inovador uso de samples.

Os seis primeiros álbuns dos De La Soul vão ser relançados em breve. “3 Feet High and Rising” (1989), “De La Soul Is Dead” (1991), “Buhloone Mindstate” (1993), “Stakes Is High” (1996), “Art Official Intelligence: Mosaic Thump” (2000) e “AOI: Bioix” (2001) serão lançados em todos os serviços de streaming a 3 de março. “De La Soul Is Dead” é reeditado em vinil e CD a 7 de abril, com os álbuns restantes conhecerem igual tratamento em breve.