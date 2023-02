Realizador de “Leaving Neverland” diz que ‘biopic’ de Michael Jackson irá “glorificar um homem que violou crianças”

O realizador de “Leaving Neverland”, documentário que aborda as acusações de abusos sexuais de menores de que Michael Jackson foi alvo, escreveu um artigo de opinião no jornal britânico “The Guardian”, no qual critica a intenção de dar ao “Rei da Pop” uma nova vida no grande ecrã.

Dan Reed insurgiu-se contra a ideia de se fazer uma biopic sobre Michael Jackson, que foi aprovada pela família e, como tal, deverá passar ao lado dessas acusações. “O filme irá glorificar um homem que violou crianças”, afirmou.

“Aquilo que a ausência de indignação que acompanhou o anúncio deste filme nos diz, é que a força de sedução de Michael Jackson ainda resiste. Parece que a imprensa, os fãs e a população mais velha, que cresceu a amar Jackson, estão dispostos a pôr de parte a sua relação nada saudável com crianças e falar apenas da música”.

“Mesmo que não acreditem numa palavra das acusações, mesmo que não se preocupem com as investigações policiais e os pagamentos destinados a travar procedimentos legais, como explicam o facto incontestado de Jackson ter passado, ao longo da sua vida, várias noites na mesma cama que rapazes?”, continuou.

Tendo como título “Michael”, o filme irá ser protagonizado por Jaafar Jackson, sobrinho do músico. A produção estará a cargo de Graham King, responsável por “Bohemian Rhapsody”, biopic sobre os Queen. Começará a ser rodado este ano.