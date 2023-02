Chad Smith, dos Red Hot Chili Peppers, entrou num pub e tocou AC/DC para 17 pessoas: veja o vídeo

Chad Smith juntou-se à banda de um bar em Melbourne, na Austrália, para tocar versões dos AC/DC.

O baterista está em digressão com os Red Hot Chili Peppers por aquele país, tendo aproveitado o seu dia de folga para tocar com os Adhesion, um grupo local, no Cherry Bar, interpretando ‘If You Want Blood (You’ve Got It)’ e ‘Up to My Neck in You’.

O baterista dos Adhesion, Seth O'Donnell, assinalou o momento nas redes sociais: “Pude tocar bateria em frente ao meu ídolo, depois ele tocou com as minhas baquetas (e partiu-as), e pude ficar a falar com ele”, escreveu, no Instagram.

De acordo com uma publicação do Cherry Bar, Smith atuou perante apenas 17 pessoas. Recorde-se que os Red Hot Chili Peppers tocam em Portugal no dia 6 de julho, no festival NOS Alive. Os bilhetes para esse dia já se encontram esgotados.

Veja as fotos e o vídeo do momento: