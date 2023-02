Burt Bacharach (1928-2023): quem era o génio que nos ensinou o que é a música pop

Há alguns anos, Burt Bacharach contou ao jornal britânico “The Guardian” a deliciosa história por trás de ‘I’ll Never Fall In Love Again’, um dos números 1 que o compositor norte-americano, falecido esta semana aos 94 anos, logrou escrever para a voz de Dionne Warwick, juntamente com o seu mais próximo colaborador, o letrista Hal David. “A forma como Hal e eu trabalhávamos era por fragmentos. Nunca terminávamos a canção num dia. Levávamos o nosso trabalho para casa. Se estou a colaborar, preciso de tempo sozinho para me deitar no sofá e tentar ouvir toda a imagem vertical do que é uma canção. Há apenas uma canção que me lembro que eu e o Hal escrevemos rapidamente, ‘I’ll Never Fall In Love Again’”, referiu. Nós estávamos a fazer um espetáculo em Boston e eu apanhei uma pneumonia. Tivemos boas críticas, mas havia trabalho para ser feito e eu sentia-me muito mal. Fui colocado no hospital Massachusetts General e estive lá quase uma semana. O produtor era um filho da mãe. Era um tipo muito duro. Às tantas, perguntou: ‘Quanto tempo é que ele vai ficar no hospital? Podemos colocar uma banda no seu quarto de hospital? Se ele não estiver a trabalhar dentro de uma semana, contrato outro compositor’.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler