The Black Eyed Peas no festival MEO Marés Vivas

Os Black Eyed Peas são a mais recente confirmação do MEO Marés Vivas. A banda de will.i.am atua no festival de Gaia a 16 de julho.

O grupo vem apresentar o último álbum, “Elevation”, trazendo consigo um currículo de mais de 25 anos e sucessos como ‘Shut Up’, ‘Don’t Phunk With My Heart', ‘Let’s Get It Started' e ‘I Gotta Feeling’.

O MEO Marés Vivas tem lugar no Parque de Campismo da Madalena, em Gaia, nos dais 14, 15 e 16 de julho.

O cartaz até agora anunciado:

14 de julho: Da Weasel, Os Quatro e Meia, Jorge Palma

15 de julho: J Balvin, Slow J

16 de julho: The Black Eyed Peas, The Script, Fernando Daniel

Os bilhetes do MEO Marés Vivas custam 45 euros (diário) e 90 euros (passe geral).