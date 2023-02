Morreu Burt Bacharach, grande nome da música do século XX

Morreu Burt Bacharach, compositor e músico americano. Contava 94 anos e o seu falecimento foi comunicado pela agente, Tina Brausam, esta quinta-feira. A causa da morte não foi confirmada. Nome destacado da composição musical desde os anos 50, viu as suas composições, a que normalmente se juntavam letras da autoria de Hal David, chegarem a grandes vozes da música norte-americana, como Dionne Warwick, uma das mais notórias intérpretes da dupla Bacharach/David: recordem-se canções como ‘Walk On By’, ‘I’ll Never Fall in Love Again' ou ‘Say a Little Prayer’.

Ao longo de uma carreira duradoura, ganhou três Óscares: Melhor Banda Sonora e Música Original, em 1982 ("Arthur, o Alegre Conquistador"); e Banda Sonora em 1970 ("Butch Cassidy").

Mestre da pop sinfónica e do easy listening, Burt Bacharach foi compositor de canções como ‘The Look of Love’ (1967), popularizada por Dusty Springfield, ‘This Guy's in Love With You' (1968), na voz de Herb Alpert, ou ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head' (1969), interpretada por B.J. Thomas.

Gene Pitney, Cilla Black, Jackie DeShannon, Bobbie Gentry, Tom Jones, os Carpenters ou os Walker Brothers foram outros artistas que interpretaram cancioneiro de Bacharach, destacando-se ‘What’s New Pussycat’ do crooner galês:

Já septuagenário, Bacharach lançou “Painted From Memory” (1998) um álbum em colaboração com Elvis Costello, seu confesso admirador.

O seu impacto nas gerações de músicos que lhe seguiram é atestável na influência manifesta em álbuns de Divine Comedy, dos japoneses Pizzicato 5, e em algum jazz melódico contemporâneo.