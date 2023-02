Festival NOS Alive esgota dia de Red Hot Chili Peppers

O primeiro dia do festival NOS Alive, que tem como cabeças-de-cartaz os Red Hot Chili Peppers, está esgotado, revelou esta tarde a promotora Everything Is New. “Já não há bilhetes diários para o dia 6 de julho nem passes gerais de três dias”, lê-se no comunicado partilhado nas redes sociais.

Além dos Red Hot Chili Peppers, sobem ao palco do NOS Alive no primeiro dia nomes como Black Keys, Puscifer, Jacob Collier, Spoon ou Xinobi. O festival anunciou também, esta quinta-feira, Yaya Bey como primeiro nome do palco WTF Clubbing, atuando a artista precisamente no dia 6 de julho.

Os passes de dois dias para 7 e 8 de julho continuam à venda por 148 euros e os bilhetes diários para os mesmos dias custam 74 euros.

Consulte abaixo o cartaz anunciado até agora.

6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier

Xinobi

Palco WTF Clubbing

Yaya Bey



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Idles

Linda Martini



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Girl In Red



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith

Machine Gun Kelly



Palco Heineken



Angel Olsen

Rina Sawayama

Tash Sultana

Branko