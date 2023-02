Spotify é o primeiro serviço de streaming a ultrapassar 200 milhões de assinaturas pagas

O Spotify ultrapassou os 200 milhões de assinaturas pagas, cimentando a sua posição como a plataforma de streaming de música mais popular do mundo.

De acordo com o relatório da empresa relativo ao último trimestre de 2022, o Spotify somou cerca de 205 milhões de assinaturas pagas, um aumento de 14% em relação a 2021. Cerca de 295 milhões de subscritores utilizaram o Spotify na sua versão gratuita.

O mesmo relatório aponta um aumento de 18% nas receitas obtidas com as subscrições premium (num total de 2,7 mil milhões de euros), e de 14% nas obtidas com anúncios (449 milhões de euros). No seu todo, a empresa registou um crescimento na ordem dos 18% (3,2 mil milhões de euros).

Ainda assim, o Spotify anunciou a sua intenção de despedir 600 funcionários, 6% da sua força de trabalho, ao longo dos próximos meses. O diretor executivo da empresa, Daniel Ek, falou numa reestruturação de forma a promover a “velocidade”.