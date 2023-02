Casal denuncia agressões homofóbicas em bar no Porto

Um grupo de jovens afirma que, na madrugada do passado sábado, foi vítima de agressões no bar/sala de concertos Maus Hábitos, na Rua Passos Manuel, no Porto. Segundo o “Jornal de Notícias”, as alegadas vítimas dizem que a motivação dessas agressões foi de natureza homofóbica.

Citado por aquele jornal, Manuel Oliveira, um dos queixosos, conta que terá sido alvo de insultos homofóbicos na casa de banho do bar. À saída do WC, diz ter sido agredido e empurrado para o chão, à semelhança do seu namorado e dos seus amigos.

Manuel Oliveira afirma ainda que os seguranças tiveram “um comportamento lastimável”, ao decidir expulsá-los do bar, “para sua própria segurança”. No exterior do Maus Hábitos, os jovens foram novamente agredidos. O queixoso irá apresentar queixa do que considera ter sido “um caso nítido e puro de homofobia”.

Nas redes sociais, os responsáveis do Maus Hábitos comçeram por realçar que são “um espaço plural, onde a diversidade e o conforto de tod@s são pontos inegociáveis, não havendo espaço para manifestações de racismo, machismo, homofobia e/ou qualquer forma de preconceito.



Esta segunda-feira, um novo post deu conta de “medidas exemplares” para que “situações similares não voltem a acontecer. Averiguada a situação com claro perfil homofóbico, constatamos que, apesar da experiência dos nossos colaboradores, a situação não foi gerida da melhor forma, não protegendo devidamente as vítimas”, pode ler-se.