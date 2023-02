Valete: “O meu pai já não estava vivo. Se estivesse, ter-me-ia dito: ‘Desliga o computador, desliga o telemóvel e volta daqui a 72 horas’”

Valete recordou, no Posto Emissor, a polémica em que se viu envolvido há quatro anos a propósito do tema ‘BFF’, que várias pessoas - entre as quais a jornalista Fernanda Câncio, que escreveu um artigo de opinião sobre o assunto - consideraram uma “glorificação da violência doméstica”. “É rap cinematográfico, eu naquela música sou o Martin Scorsese”, defende.

“Houve algumas posições que tinham a intenção de destruir o caráter do artista”, diz Valete, assumindo, contudo, que se arrepende de parte da sua reação “visceral, pouco pensada". “O meu pai já não estava vivo. Se estivesse, provavelmente, diria: ‘Desliga o computador, desliga o telemóvel e volta daqui a 72 horas’".

Ouça a resposta completa a partir dos 49 minutos e 5 segundos.