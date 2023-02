Gary Glitter foi libertado da prisão: cumpriu metade da pena

Gary Glitter foi libertado após cumprir 8 dos 15 anos de prisão a que fora condenado, por abuso sexual de menores.

O músico, uma das maiores estrelas pop dos anos 70, irá cumprir o resto da sua pena em liberdade, mas sob supervisão policial.

Hoje com 79 anos, Gary Glitter foi condenado em 2015 por abuso sexual de três menores. Em 1999, foi condenado por posse de pornografia infantil, e em 2006 passou dois anos e meio numa prisão do Vietname após abusar de duas meninas.

Entre 1972 e 1974, o músico conseguiu chegar por nove vezes ao top 5 do Reino Unido, com destaque para ‘Rock and Roll (Parts One and Two)’, que em 2019 fez parte da banda-sonora de "Joker".