Divulgada a causa de morte da cantora Irene Cara, a voz de “Fame” e “Flashdance”

Foi revelada a causa da morte da cantora Irene Cara, falecida em novembro passado aos 63 anos.

De acordo com documentos obtidos pelo jornal “The Independent”, a cantora sofria de arteriosclerose e doença cardiovascular, para além de diabetes. O relatório da autópsia aponta a sua morte como “natural”.

Irene Cara era sobretudo conhecida por interpretar os temas de “Flashdance” e “Fame”, êxitos do cinema dos anos 80. Com “Fame”, venceu dois Prémios Grammy por Melhor Artista Nova e Melhor Artista Pop Feminina, e com “Flashdance” venceu um Prémio Grammy para Melhor Performance Pop Feminina e um Óscar por Melhor Canção Original.