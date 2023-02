Paulo Bragança recorda Adriano Correia de Oliveira num “ensaio aberto” em Lisboa

Paulo Bragança vai regressar aos palcos na próxima semana para dar a conhecer as “diferentes roupagens” que fez de temas de Adriano Correia de Oliveira, músico desaparecido há 40 anos. A atuação decorre, em jeito de “ensaio aberto ao público”, no espaço BOTA-Anjos, em Lisboa, a 9 de fevereiro, às 18h30 - o preço do bilhete é de 10 euros.

Segundo o comunicado enviado à imprensa, o público vai poder assistir “a diferentes versões de um mesmo tema, a recomeços de canções, a conversas, comentários e observações dos músicos”, estando também aberta a comunicação com quem quiser fazer perguntas ao artista.

Recorde-se que Paulo Bragança tem-se dedicado, nos últimos anos, à reinterpretação da obra poética de Adriano Correia de Oliveira, tendo gravado o disco “Adriano80” no ano passado e estando programada a edição de um outro registo, intitulado “Adriano40”, em 2023.