Finn Wolfhard perguntou a Winona Ryder sobre as estrelas rock com quem a atriz namorou nos anos 90: “Ela andou com o Dave Grohl!”

Finn Wolfhard e Winona Ryder têm trocado mensagens sobre as relações amorosas que a atriz teve nos anos 90, com várias estrelas rock.

O “Mike” de “Stranger Things” disse, em entrevista à “GQ”, que “Joyce” “é das pessoas mais divertidas a mandar mensagens”.

“Ela andou com o Dave Grohl, com o MCA dos Beastie Boys, com toda essa gente”, afirmou. “Posso perguntar-lhe que tal foi conhecer o Kurt Cobain e ela conta-me tudo”.

Nos anos 90, Winona Ryder foi também noiva de Johnny Depp, namorando mais tarde Dave Pirner, dos Soul Asylum, e o ator Matt Damon. A atriz está, hoje, numa relação com Scott Mackinlay Hahn desde 2011.

Além de ator, Finn Wolfhard é músico, sendo vocalista e guitarrista dos Aubreys.