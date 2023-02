Joy Division, Kate Bush e Iron Maiden nomeados para o Rock and Roll Hall of Fame: veja a lista

Foram anunciados os nomes que poderão vir a entrar para o Rock and Roll Hall of Fame, em 2023.

Joy Division e New Order, Kate Bush, Rage Against the Machine ou os White Stripes são alguns dos destaques de uma lista que conta ainda com Missy Elliott, Sheryl Crow, Warren Zevon, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, Iron Maiden, Soundgarden, The Spinners e A Tribe Called Quest.

Os escolhidos para fazer parte do “corredor da fama” do rock n' roll serão anunciados em maio, com a cerimónia a ter lugar no outono. Os artistas passam a poder fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame 25 anos depois do lançamento do seu primeiro trabalho.

Se para os White Stripes ou Missy Elliott esta é a sua estreia nas nomeações, para artistas como Kate Bush ou os Rage Against the Machine é mais uma oportunidade para fazer parte de um grupo restrito. Em 2022, entraram para o Rock and Roll Hall of Fame Pat Benatar, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton, Lionel Richie e Carly Simon.