Siouxsie Sioux anuncia primeiros concertos na Europa após longo afastamento

Siouxsie Sioux anunciou mais três concertos na Europa. A artista britânica atuará em Bruxelas (Bélgica) a 3 de maio, Amesterdão (Países Baixos) a 4 e Milão (Itália) a 7 do mesmo mês.

A estas datas juntam-se as anteriormente anunciadas no festival inglês Latitude, em julho, e no festival norte-americano Cruel World, a 20 de maio. Siouxsie Sioux pisou os palcos pela última vez em 2013, quando atuou no Meltdown.

A última digressão europeia de Siouxsie Sioux remonta a 2008. Os últimos concertos em Portugal, ainda com os “seus” Banshees, datam de março de 1995, há 28 anos.