Patti Smith escreve ensaio sentido sobre Tom Verlaine, dos Television: “Se eu tivesse nascido rapaz, seria como ele”

Patti Smith escreveu uma elegia para Tom Verlaine, guitarrista e vocalista dos Television, falecido esta semana aos 73 anos.

A “poetisa do punk” foi namorada de Verlaine nos anos 70, e viu os Television a dar um dos seus primeiros concertos no famoso CBGB's, em Nova Iorque, em 1974. “Ao vê-lo tocar, pensei: se eu tivesse nascido rapaz, seria como ele”, escreveu na “New Yorker”.

“Era angélico e também algo demoníaco, uma personagem de desenhos animados com a graça de um dervixe. Gostávamos de dar as mãos e passar horas a olhar para as prateleiras de revistas ‘Flying Saucer News’, de ir à 48th Street ver as guitarras que ele não tinha dinheiro para comprar, de andar no ferry de Staten Island após três concertos no CBGB”.

“Não havia ninguém como ele. Tinha o dom que uma criança tem, transformava uma gota de água num poema”, continuou.