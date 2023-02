Ozzy Osbourne diz adeus aos palcos: “uma das coisas mais difíceis que já tive de partilhar com os meus fãs”

Ozzy Osbourne anunciou esta quarta-feira que vai abandonar os palcos. Todos os seus concertos agendados para este ano para a Europa e Reino Unido foram, por isso cancelados.



A lenda do metal publicou um comunicado nas redes sociais, salientando "“provavelmente, esta foi uma das coisas mais difíceis que já tive que partilhar com os meus leais fãs”.

“Como devem saber, fez este mês quatro anos que sofri um grande acidente, no qual danifiquei minha coluna”, escreveu o ex-líder do Black Sabbath. Ozzy refere-se a uma queda em casa, que o obrigou a submeter-se a uma cirurgia no pescoço.

“O meu único propósito este tempo todo foi voltar aos palcos. A minha voz está bem. No entanto, após três operações, tratamentos e sessões intermináveis ​​de fisioterapia e, mais recentemente, o inovador tratamento Cybernics (HAL), o meu corpo ainda está fisicamente fraco", prossegue.

“Sinceramente, sinto-me honrado com a maneira como todos pacientemente mantiveram seus bilhetes de concertos, mas com toda a consciência percebo agora que não estou fisicamente capaz de fazer minha próxima digressão, dado que não conseguiria lidar com as viagens necessárias. Acreditem quando digo que desiludir os meus fãs está a dar cabo de mim”, escreve o artista, que também sofre da Doença de Parkinson.

“Nunca imaginei que meus dias de estrada iam acabar assim”, refere Ozzy, salvaguardado contudo que em situações em que não precise de se “deslocar de cidade em cidade e de país em país” poderá voltar ainda a atuar.



“Quero agradecer à minha família… à minha banda… à minha equipa… aos meus amigos de longa data, aos Judas Priest [que entrariam em digressão com Ozzy] e, claro, aos meus fãs pela dedicação, lealdade e infinito apoio, e por me darem a vida que eu nunca sonhei que pudesse vir a ter. Amo-vos”, despede-se.