Jay Leno criticado por piada com Jeremy Renner: “Mantém-te na reforma”

Jay Leno está a ser alvo de várias críticas, após ter feito uma piada considerada de mau gosto sobre o acidente do ator Jeremy Renner.

Fazendo alusão ao acidente de mota que ele próprio sofreu recentemente, o comediante escreveu "fiz uma curva e bati no limpa-neves do Jeremy Renner”, o que não caiu bem junto dos fãs.

“Isto não tem piada. Ele partiu 30 ossos para salvar a vida do sobrinho”, pode ler-se num dos comentários citado pelo “NME”. Num outro, é pedido a Leno para que se mantenha "na reforma”.

Ainda assim, houve quem elogiasse Jay Leno. “Mesmo depois do teu acidente e do que sofreste, ainda consegues fazer piadas com isso”, escreveu um fã, novamente citado pela publicação britânica.

O comediante sofreu este mês um acidente de mota, que o deixou com uma fratura na clavícula e nos joelhos e com duas costelas partidas.