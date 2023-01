Zara Larsson, cantora do hino do Euro 2016, causa polémica após usar t-shirt de músico neo-nazi condenado por homicídio

A cantora pop sueca Zara Larsson, que cantou o hino do Euro 2016 ('This One's For You', de David Guetta), realizado em França e ganho por Portugal, causou polémica após aparecer numa cerimónia de entrega de prémios na Noruega com uma t-shirt do projeto de black metal Burzum.

O projeto é da autoria de Varg Vikernes, conhecido pela sua ideologia neonazi e previamente condenado nos anos 90 a uma pena de prisão de 21 anos pelo homicídio de Euronymous, dos Mayhem, dos quais cumpriu 15.

A cantora vestiu uma t-shirt com a capa de “Filosofem”, um dos mais celebrados álbuns de Burzum, sendo que na peça estavam ainda estampados desenhos dos Cannibal Corpse e dos Behemoth.

Após as críticas, Larsson justificou-se dizendo que “não fazia ideia” e que “achei a roupa fixe, só isso”.

