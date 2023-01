“The Last Of Us”: o ‘teaser‘ do quarto episódio da série do momento

A plataforma de streaming HBO divulgou um teaser para o quarto episódio de “The Last Of Us”, que será transmitido na próxima segunda-feira, 6 de fevereiro.

A série é já uma das mais badaladas de 2023, após a sua estreia a 15 deste mês. “The Last Of Us” é baseada no videojogo com o mesmo nome, e conta a história de um mundo pós-apocalíptico, no qual Ellie, uma rapariga de 14 anos, poderá ser a salvação da humanidade.

A primeira temporada de “The Last of Us” chegará ao fim no dia 13 de março. Veja aqui o trailer do quarto episódio: