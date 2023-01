Marco Paulo: “Há coisas que em outubro vou dizer pela primeira vez. É muito sério: vou tocar no coração de milhares de pessoas”

Marco Paulo é o convidado da mais recente edição do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. O artista recordou episódios de infância e da chegada ao mundo das canções, o impacto do seu duradouro sucesso e a forma como aos 78 anos, encara o futuro.

A esse propósito, e quando questionado pelo seu legado, o artista faz uma pausa para afirmar: “Vou dizer algo que nunca disse a ninguém. Há coisas que no dia 21 de outubro, vou dizer pela primeira vez. É muito sério: vou tocar no coração de milhares de pessoas. Vai ser com muita verdade e muita sinceridade que o vou dizer. Pode vir a custar-me muito”. Será aí revelado o fim da sua carreira? Não diz.

Ouça a resposta completa a partir da 1 hora, 13 minutos e 48 segundos: